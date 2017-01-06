Antalyaspor transferi bitirdi!

Antalyaspor, Osmanlıspor'un da transfer etmek için uğraş verdiği Sandro Ranieri'yi kadrosuna kattı.



Queens Park Rangers forması giyen Sandro için Antalyaspor bonservis ücreti ödemeyecek. 27 yaşındaki futbolcu 2,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.



Yola çıktı geliyor



Brezilyalı orta saha oyuncusu menajerleri Leigh Cramer ve Tumucin Dervish ile İngiltere'den yola çıktı. Saat 14.00 gibi Antalya'ya inecek olan Sandro sağlık kotrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fanatik