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Antalya'ya kimler götürülmedi?

Tarih06 Ocak 2017 , 17:10

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Antalya'ya kimler götürülmedi?

Devre arası hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 futbolcu birden kamp kadrosuna alınmadı. 

İşte o isimler ve detaylar:

Kulüp resmi sitesinden paylaşılan fotoğraflarda takımdan gönderilmesi gündemde olan Salih ve Stoch Antalya'ya götürülen isimler arasında yer aldı.

Ramazan Civelek Gaziantep BŞB'ya kiralandığı için Antalya'ya götürülmedi.

Kadro dışı bırakılan Emenike ile Van der Wiel yer almayan isimler. Yeni transfer Karavaev kafileye katılırken, Trabzonspor'a gönderilmesi gündemde olan Aatıf kadroya dahil edilmedi. - Hürriyet

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