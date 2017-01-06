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Başakşehir'den Eto'o atağı!

Tarih06 Ocak 2017 , 19:44

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Başakşehir'den Eto'o atağı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Samuel Eto'o için Medipol Başakşehir'in devreye girdiği öğrenildi.

Antalyaspor ve Medipol Başakşehir kulüplerinin Kamerunlu futbolcu için masaya oturdukları ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi. İki kulübün görüşmesinin ardından Eto'o'nun hangi takıma gideceği netlik kazanacak. Eto'o için Premier Lig takımlarından Hull City'nin de devrede olduğu bildirildi.

Lig TV

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