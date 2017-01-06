Akhisar forması giyen Serdar Kesimal: "Yabancı bir futbolcuyu 'Kiraladık' diye gösteriyorsunuz. Halbuki 4'te 1'ini o kulüp ödüyor, gerisini siz ödüyorsunuz. Diyorum ki 'Bana yarısını verin gideyim.' 'Alacaklarını da bırakıp gideceksin' diyor. F.Bahçe ve Kayserispor'da yaşadıklarım komedi gibi."

Akhisar Belediyespor forması giyen Serdar Kesimal, sancılı bir dönem yaşadığı F.Bahçe'den ayrılış sürecini anlattı: "Şu algı var, 'Yolladılar gitmedi, kovduk gitmedi.' Bu yanlış. Ben her sezon başında ayrılmak istediğimi dile getirdim. F.Bahçe bir futbolcu istemiyor mu, bunun belirli şartları var. Kulüpten habersiz röportaj vermemiz yasak. Kulüp onu yazdırıyor, cevap verme hakkımız yok çünkü bir cezası var. F.Bahçe beni ne kadar çok isteyip aldıysa, istememe hakkı da var. Ama bunun da şartları var.

RUSLAR İSTEDİ, BENİ GÖNDERMEDİLER

İstemediğim bir kulübe zorla beni kimse yollayamaz. 'Senin bonservisine şu kadar verdik.' Tamam haklısınız ama o zaman ben Milli Takım'ın birinci stoperiydim. Şu an istediğiniz bonservisi bana verecek kulüp yok. İkinci sezonumda Rusya'ya gitme ihtimalim vardı. Kulüp o teklifi beğenmedi. Daha üstünü bekledi. Daha üstü gelmedi. O teklife razı oldu ama Rusya'da transfer dönemi kapandı. Bazı olaylar var, komedi gibi. Benim F.Bahçe Kulübü'nde veya Kayserispor'da yaşadıklarımı anlatsam komedi gibi olaylar var burada.

"ŞURAYA ŞURAYA GİTMEK YOK" DEDİ

Türkiye'de futbolcuya bakış algısı şu: 'Biz seni istiyoruz alıyoruz. Biz seni istemiyoruz gideceksin.' Öyle bir dünya yok. Bir yaşa geldikten sonra benim de hayatım var, isteklerim var. En kötü ihtimal 'Bırakın gidelim' diyorsunuz, 'Nereye gideceksin?..' Nereye gideceğimi bırak, oradan da bir soru işareti başlıyor: 'Şuraya, şuraya gitmek yok.' Sen beni istemiyorsun ama gideceğim yere de karışıyorsun. Ondan sonra ne oluyor, belli bir yerde inada biniyor iş: 'Ben buraya gitmiyorum. Sizin istediğiniz yere de ben gitmiyorum.'

YABANCIDA OLAYLAR FARKLI

Aynı pozisyonda olan yabancı bir futbolcuyu siz gönderiyorsunuz, x bir kulübe, onu 'Kiraladık' diye gösteriyorsunuz. Halbuki 4'te 1'ini o kulüp ödüyor, gerisini yine siz ödüyorsunuz. Diyorum ki 'Bana yarısını siz verin. Ben gideyim.' Bana diyor ki 'Geçen seneden alacaklarını da bırakıp öyle gideceksin.' Anlatabildim mi? Yerli-yabancı futbolcuda olaylar çok farklı işliyor."

(Akşam)