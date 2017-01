Beck'ten şampiyonluk yorumu!

AJANSSPOR - Beşiktaş’ın Alman defans oyuncusu Andreas Beck, takımının kamp yaptığı Antalya’daki otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-Beyazlı futbolcunun açıklamalarından Ajansspor'un derlediği dikkat çeken başlıklar şu şekilde :

“Kampta koşullar çok iyi. Hava bazen yağmurlu bazen iyi. Ligin ikinci yarısı için büyük hedeflerimiz var. Zihinsel olarak ve fiziksel olarak dinlendik. Ligde tekrar şampiyon olmak, Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz. Avrupa’da ilerlemek istiyoruz. Bizi sıkı bir dönem bekliyor.”



“Söylediklerinizi gayet iyi anlıyorum ama anadil olarak İngilizce konuşuyorum. Türkçe öğrenmem için biraz daha tekrar yapmam lazım.”



“Burası büyük bir takım. Türkiye’nin en iyi oyuncuları oynuyor. Hocamız daha fazla rotasyon yapacağını söylemişti. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Rekabet bize fayda sağlayacak. Ben de her oyuncu gibi oynamak istiyorum.”



“Bu sezon takımlar son maça kadar yarışın içinde kalabilir. Bence belirleyici olacak şey küçük maçlar. Kazanma şansının yarı yarıya olduğu maçlar. Bu maçları kazanınca şansınız yükseliyor. Ayrıca derbi kaybetmemek gerekiyor. Bu uzun bir yarış. Son ana kadar devam edebilir. Başakşehir şu an lider. Takımlar birbiriyle oynayacaklar. Elbette puan kayıpları olacaktır.”



“Transferin amacı takımın seviyesini yükseltmesi. Mitrovic gördüğüm kadarıyla kaliteli bir oyuncu. Türkiye Ligi için uyum süreci çok önemli. Ben inanıyorum ki sağlıklı olduğu sürece bize katkı sağlayabilecek bir futbolcu.”



“Samuel Eto’o büyük oyunculardan biri. Karar mercii ben değilim. Takımın kalitesini yukarıya taşıyacak isimler fark yaratacaktır.”



“Bu ülkede yaşayan her insan için rahatsız edici bir durum. Ben bu ülkede kendimi gayet iyi hissediyorum. Bunu ailece hissediyoruz. Kendimi burada güvenli hissediyorum. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Burası güzel bir ülke. Bu ülke bunları hak etmiyor.”



“Yüksek kalitedeki oyuncularla oynamak bizim için avantaj. Oynadığınız oyuncuların nelerden hoşlanmadığını bilmeniz gerek. Önde oynayan oyuncuların görevi hücum etmek. Benim görevim de savunmadaki güvenliği sağlayabilmek ve görevimi yapmak”



“Mario Gomez ile irtibat halindeyiz. Türkiye’deki maçları takip ediyor. Burada çok güzel bir dönem geçirdi. Yeni bir maceraya atıldı ve Wolfsburg’a transfer oldu. Yeniden Türkiye’ye döner mi bilemiyorum.”