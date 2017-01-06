Beşiktaş'ta 3 isim dinlendirildi..

Sezonun ikinci bölümü için Antalya'da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, akşam antrenmanında şut ve orta çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanı Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışması ile başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra orta ve şut çalıştı. Antrenman yarım sahada gerçekleştiren çift kale maçla sona erdi.

İdmanın ardından Quaresma, Talisca, Tolgay Arslan, Gökhan Gönül, Olcay Şahan ve Kerim Frei ayrı olarak şut çalışması yaptı.

Antrenmanı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurul üyeleri de izledi.

Oğuzhan, Tosic ve Necip dinlendirildi

Siyah-beyazlıların akşam antrenmanına, yoğun tempo nedeniyle dinlendirilen Oğuzhan Özyakup, Tosic ve Necip Uysal katılmadı.

Sakalığı bulunan ve tedavisi devam eden Ömer Şişmanoğlu da çalışmada yer almadı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.