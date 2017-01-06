Beşiktaş'ta bir ilk!

Beşiktaş'ın 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Matej Mitrovic'in imza törenindeki ayrıntı dikkat çekti.

Siyah beyazlı kulüp ile 3.5 yıllığına anlaşan Hırvat stoper, yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra, oynadığı maçlarda puan başına 4 bin Euro kazanacak.

23 yaşındaki oyuncunun resmi mukaveleyi imza attığı anlarda, siyah beyazlı yöneticilerin törende yer almaması dikkat çekti.

Kulüp tarafından internet sitesine konan fotoğrafta Mitroviç tek başına yer aldı. Böyle bir durum daha önceki transferlerde yaşanmamıştı. (Hürriyet)

Transfer komitesinin yanı sıra diğer yönetim kurulu üyeleri, oyuncuların basına kapalı yapılan imza töreninde yer almış ve futbolcular ile çekilen fotoğrafları site tarafından paylaşılmıştı.