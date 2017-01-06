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Beşiktaş'ta Mitrovic tamam!

Tarih06 Ocak 2017 , 12:34

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Beşiktaş'ta Mitrovic tamam!
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Beşiktaş Futbol A.Ş., Matej Mitrovic’in transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi.

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup

2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."

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