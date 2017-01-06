Beşiktaş'ta Mitrovic tamam!

Beşiktaş Futbol A.Ş., Matej Mitrovic’in transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi.



"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.



Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup



2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."