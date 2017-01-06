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Beşiktaş'tan Kastamonuspor'a...

Tarih06 Ocak 2017 , 18:03

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Beşiktaş'tan Kastamonuspor'a...

Beşiktaş, genç ve yetenekli golcüsü Hamza Küçükköylü'yü Kastamonuspor'a kiraladı.

Radyospor programcısı Levent Ümit Erol'un iddiasına göre, Beşiktaş genç yeteneği Hamza Küçükköylü'yü, Ziya Doğan'ın çalıştırdığı Kastamonuspor'a 1,5 yıllığına kiraladı.

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