Bruma'dan flaş sözleşme açıklaması!

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, Antalya kampında bir basın toplantısı düzenledi.

Bruma'nın sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Türkiye'de gerçekleşen olaylardan ötürü çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Tüm dualarım Türk halkıyla birlikte.

Yeni bir döneme başladık. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmmız gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yerine getirip ilk maçımıza hazır olmak istiyoruz.

Ben Yasin'i çok seviyorum, o da beni çok seviyor. O maçta (Alanyaspor) gol atmak çok istiyordum, biraz bencil davranmış olabilirim. Diğer maçlarda Yasin'e asistlerim var, onun bana asistleri var. Aramızda bir sıkıntı yok. O günkü maça özel, gol atma istediğimden kaynaklandı.

Galatasaray'da çok mutluyum. Bu tip ilgilerin olması futbolcunun gururunu okşuyor. Özellikle de Avrupa'dan gelen teklifler beni mutlu ediyor. Burada çok mutluyum 1 yıl daha sözleşmem var. Yenileme teklifi gelirse mutlu olurum, seve seve kabul ederim. Eğer Avrupa'dan cazip bir teklif gelirse, kulübün ve benim menfaatlerime de uygun olursa, oturur değerlendiririz.

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sakat oyuncularımız var, umarım bir an önce düzelirler. Önemli bir lig maçı var. Aramıza katılacak yeni arkadaşlar da olabilir. Bizi etkilemiyor transfer haberleri, maçımıza en iyi şekilde hazırlanıyoruz.

Genç bir oyuncuyum, birçok konuyu geliştirmem grekiyor. En büyük avantajım Wesley, Podolski ve Selçuk gibi bir çok tecrübeli arkadaşım var. Onlardan bir şeyler öğreniyorum. Her idmanda, her maçta üzerine koymaya çalışıyorum. Eren pivot santrfor. Ortaya ihtiyacı var. Pozisyonu bulduğumda yapmaya çalışıyorum. Bazen sorumluluk alıp içeriye girmeye çalışıyorum. Asistlerim var, bu konuda egoist olmadığımı düşünüyorum.

Benim tamamen odaklandığım Türkiye, Galatasaray ve Galatasaray'ın şampiyonluğu. İtalya, İngiltere, İspanya veya Portekiz hakkında konuşmam çok doğru olmaz.

Menajerimle görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki günlerde de oturup konuşulacak. Sözleşme de beni mutlu ederse, uzatmak için bir sorunum kalmaz.

Şampiyonluk için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Herkes bilsin ki, hedefimiz için elimziden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk için mücadele eden birçok takım var. Bir takımı en büyük rakibimiz olarak göstermek doğru olmaz. Her maç zor oluyor.

Rodrigues buraya gelirse, elimizden gelen desteği ona en iyi şekilde veririz.

Çin piyasasında oyuncular çok ciddi rakamlara gidiyor. Kendi kulüplerini geliştirmek için transfer yapıyorlar. Oyuncu, hedefleri doğrultusunda Çin'e gitmek istiyorsa, gidebilir tabi.

Her oyuncu her maçta oynamak ister. Sarı kartan pişman mıyım? O pozisyonda bir olay oldu. Sarı kart geldi. Her sarı kart doğru olmayabilir. Oyuncu olarak o maçta oynamak isterdim. Cezalıyım, olamayacağım. Başka opsiyonlarımız var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlar olabilir. Biri çıkacak ve o formayı en iyi şekilde terletecektir.

Cavanda'nın oyununa geldim. İnstagrama son koyduğum fotoğraf aslında benim yaptığım birşey değildi. Cavanda koydu ve birden beğeniler geldi."