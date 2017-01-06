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Bursaspor bilet fiyatlarını açıkladı!

Tarih06 Ocak 2017 , 10:30

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Bursaspor bilet fiyatlarını açıkladı!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 13 Ocak Cuma günü saat 20:00’de oynanacak olan Bursaspor – Trabzonspor maçının biletleriyle ilgili resmi bir açıklama yapıldı.

Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Timsah Arena’daki zorlu maçın biletlerinin 9 Ocak pazartesi sabahı saat 10:00 itibariyle satışa çıkacağı bildirildi.

Bilet fiyatları ise şöyle;

VIP 1.BALKON: 400,00 TL

VIP 2.BALKON: 400,00 TL

BATI ALT TRİBÜN: 200,00 TL

DOĞU ALT TRİBÜN: 100,00 TL

DOĞU ÜST TRİBÜN: 90,00 TL

GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 50,00 TL

TOFAŞ TRİBÜNÜ : 50,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ:  65,00 TL

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