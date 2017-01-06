Dikkat çeken ayrıntı! Eto'o ve Güneş...

Beşiktaş, Antalyaspor ve Osmanlıspor'un, başkan, teknik heyet ve futbolcuları, antrenman öncesinde saha ortasında bir araya gelerek, Türk bayrağı ile yaşanan terör olayları karşısında birlik mesajı verirken, toplu fotoğraf çekiminde dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı vardı.

Toplu fotoğraf çekiminde Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma yer almadı. Antrenmana çıkmak için ağır hareket eden Q7'nin fotoğraf çekimine yetişemediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ı özellikle ilk yarıda sırtlayan isimlerden biri olan Portekizli toplu fotoğraf çekiminde yer alamadı.

Quaresma'nın yer almadığı toplu fotoğraf çekimini gölgede bırak bir olay daha yaşandı. Siyah Beyazlılar'ın transfer gündeminde olan Samuel Eto'o söylentilerden dolayı Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyetten uzak durdu.

Eto'o rahat tavırları ve neşeli hareketleri ile dikkatleri çekerken; Beşiktaş camiasına karşı mesafeli olması transfer söylentilerinin gündemde olması olarak yorumladı ancak Ancak Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş; fotoğraf çekimi sırasında Samuel Eto'o'nun da aralarında bulunduğu futbolcularla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Şenol Güneş'in bir söylemi herkes tarafından ilgiyle takip edilirken Eto'o'nun kahkahalarla gülmesi dikkatlerden kaçmadı. İkilinin bu yakın tavırları transfer söylentilerini ilerleyen zamanlarda daha da tırmandıracak gibi gözüküyor.

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