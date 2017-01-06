Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Drogba için flaş iddia!

Tarih06 Ocak 2017 , 21:05

Yorum
Drogba için flaş iddia!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, dünyaca ünlü yıldızı transfer listesine aldı.

Spor yazarı Veysel Okşar'ın haberine göre, Alanyaspor bonservisi elinde bulunan Didier Drogba'ya transfer teklifinde bulundu.

Drogba son olarak MLS takımlarından Montreal Impact forması giymişti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me