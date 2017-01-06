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Drogba için flaş iddia!
06 Ocak 2017 , 21:05
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, dünyaca ünlü yıldızı transfer listesine aldı.
Spor yazarı Veysel Okşar'ın haberine göre, Alanyaspor bonservisi elinde bulunan Didier Drogba'ya transfer teklifinde bulundu.
Drogba son olarak MLS takımlarından Montreal Impact forması giymişti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
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