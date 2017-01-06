- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ekici Fenerbahçe'de!
06 Ocak 2017 , 13:39
Fenerbahçe’de son dönemde Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat’ın forma şansı verdiği isimlerden biri olan ve performansıyla dikkat çeken Aatif Chahechouhe, Mehmet Ekici’nin transferinde kullanılıyor.
Sarı-lacivertli takımda Faslı futbolcu kamp kadrosuna alınmadı. Bu gelişme, gündemdeki Aaatif Chahechouhe -Mehmet Ekici takasının gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendirdi.
Trabzonspor’dan ayrılmak istediği net şekilde bilinen Ekici için kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyordu. Aatif Chahechouhe’nin Fenerbahçe’de kadroya alınmaması sonrası, transfer konusunda yakın zamanda resmi açıklama yapılması bekleniyor.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar