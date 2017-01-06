Ekici Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe’de son dönemde Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat’ın forma şansı verdiği isimlerden biri olan ve performansıyla dikkat çeken Aatif Chahechouhe, Mehmet Ekici’nin transferinde kullanılıyor.



Sarı-lacivertli takımda Faslı futbolcu kamp kadrosuna alınmadı. Bu gelişme, gündemdeki Aaatif Chahechouhe -Mehmet Ekici takasının gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendirdi.



Trabzonspor’dan ayrılmak istediği net şekilde bilinen Ekici için kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyordu. Aatif Chahechouhe’nin Fenerbahçe’de kadroya alınmaması sonrası, transfer konusunda yakın zamanda resmi açıklama yapılması bekleniyor.