En popüleri Aziz Yıldırım!

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) yaptırdığı araştırmaya göre, 2016 yılında Türkiye'nin en popüler kulübü Fenerbahçe... Barcelona forması giyen Arda Turan en çok konuşulan sporcu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu.

Türkiye'de 2016 yılının en popüler kulübü Fenerbahçe oldu. TSYD tarafından yaptırılan araştırmada, futbol haberlerinin medyaya yansımaları ele alındı.

Fenerbahçe, 818 bin 409 haberle ilk sırada yer alarak, en popüler kulüp unvanına ulaştı. Sarı-lacivertlileri, 746 bin 807 haberle son şampiyon Beşiktaş izledi. Galatasaray, 734 bin 459 haberle üçüncü, Trabzonspor 547 bin 159 haberle dördüncü olurken, Bursaspor 316 bin 534 haberle beşinci sırada yer aldı.

Yılın en çok haber yapılan sporcusu, Barcelona’da oynayan milli futbolcu Arda Turan oldu. Başarılı sporcu, yıl boyunca 120 bin 927 habere konu olarak, listenin zirvesinde yer aldı.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Robin Van Persie, 99 bin 35 haberle listenin ikinci sırasında bulunurken, Galatasaray’da başarılı performansıyla adından söz ettiren Wesley Sneijder, 97 bin 256 haberle üçüncü sırada.

2016 yılında medyada en çok adı geçen yönetici ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Yıldırım, 105 bin 196 haberle birinci olurken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 91 bin 562 haberle ikinci sırada yer buldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise 70 bin 533 haberle listede üçüncü sırada kendine yer buldu.



Kaynak : Trtspor