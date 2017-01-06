Fabri'nin idolü Schmeichel!

Fabricio Ramirez, Antalya kampında BJK TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

Fabricio şu açıklamalarda bulundu:

‘’İkinci devre öncesi bir hazırlık kampı geçiriyoruz. Keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Marjan Mrmic’de her gün bize daha iyi kaleci olmamız için yardım ediyor, bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Bizde ondan bir şeyler kapmaya çalışıyoruz.

Kendimden memnunum. Antrenmanların keyfini çıkarıyorum. Her gün üstüne katmaya çalışıyorum. Oynadığım zamanda oynamanın verdiği heyecanla ve mutlulukla o maçta da en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum.

Her zaman bir şeyler eksik. Zaten bunun için çalışıyorum. Daha iyi olmaya gayret gösteriyorum.

İlk yarının iyi gittiğini düşünüyorum. Bizim için iyi gitti. Sadece Kasımpaşa maçında bir mağlubiyet yaşadık. Onun dışında gayet iyiydik. Şampiyonlar Ligi’nde de iyi bir grup süreci oldu. Son maçta her şey tersine döndü. Son maç hariç iyi olduğumuza inanıyorum. İkinci yarıda aynı şekilde devam edip ligi lider bitirmek istiyoruz.

Grup maçlarında gerçekten iyi mücadele ettik. Son maçtaki sonuçla elenmeyi kesinlikle hak etmedik. Taraftar kötü günümüzde bize sahip çıktı. Hem kendi adıma hemde takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Diyecek bir şey bulamıyorum. Tek kelimeyle mükemmeller, şapka çıkarılacak bir harekette bulundular.

Tolga ile çok iyi anlaşıyoruz. İlk günden itibaren bana çok sıcak davrandı. Her zaman bana ilgi gösterdi. Bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir insan. Kaleci olarak da çok yetenekli, farklı özellikleri olan bir kaleci. Her antrenmanda onunla beraber çalışırken ondan bir şeyler öğreniyorum.

UEFA Avrupa Ligi, hoş bir kupa. Büyük takımlar var Manchester United gibi. İspanya’dan iyi takımlar var Villareal olsun Bilbao olsun Celta Vigo olsun. İnter vardı kupa dışında kaldı. Bu da kupanın zorluğunu gösteriyor. Bizde bu kupada ilerlemek istiyoruz.

Alışma sürecim çok kısa sürdü. Oynamanız gerekiyor alışma sürecini atlatmanız için. Taraftarı hissetmek için sahada oynuyor olmanız lazım. Taraftarımız gerçekten mükemmel. Kolay kolay bir futbolcunun yaşayamayacağı hisleri yaşatıyorlar. Stadı doldurup her zaman takımı destekliyorlar. Maç esnasında susmadan devam ediyorlar. Takım arkadaşlarımla da günlük iletişimim çok iyi. Ufak ufak Türkçe öğreniyorum, İngilizce öğreniyorum. Her şey yolunda gidiyor.

İdol olarak baktığım zaman aklıma her zaman Peter Schmeichel geliyor. Ufakken dedem aklıma sokmuştu. O her zaman kafamın bir kenarında kaldı. Bugünde baktığımız zaman en bütün kaleci, en iyi kaleci olarak Manuel Neuer’i söyleyebiliriz.’’