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F.Bahçe kafilesi Antalya'da

Tarih06 Ocak 2017 , 16:06

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F.Bahçe kafilesi Antalya'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda sarı-lacivertli kafileyi karşılayan taraftarlar, futbolculardan imza alıp fotoğraf çektirdi. Kafile ardından Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yapacakları otele hareket etti.

Kafilede, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun olmaması dikkati çekti. Fenerbahçe'nin, 12 Ocak Perşembe günü İstanbul'a döneceği bildirildi.

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