- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
F.Bahçe kafilesi Antalya'da
06 Ocak 2017 , 16:06
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.
Antalya Havalimanı'nda sarı-lacivertli kafileyi karşılayan taraftarlar, futbolculardan imza alıp fotoğraf çektirdi. Kafile ardından Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yapacakları otele hareket etti.
Kafilede, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun olmaması dikkati çekti. Fenerbahçe'nin, 12 Ocak Perşembe günü İstanbul'a döneceği bildirildi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar