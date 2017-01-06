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Fenerbahçe - Partizani Tirana maçı hangi kanalda?
06 Ocak 2017 , 16:48
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen, Avrupa Ligi’nde ise grubundan lider çıkarak yoluna devam eden Fenerbahçe, devre arası hazırlıklarına devam ediyor.
Advocaat yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen sarı lacivertliler, ligin ikinci yarısına Antalya’da oynayacağı maçla hazırlanacak.
Sarı kanarya sınavını Arnavutluk Ligi’nde zirveye oynayan Partizani Tirana karşısında verecek. 11 Ocak Çarşamba saat 20.00 Fenerbahçe – Partizani Tirana maçı teve2’den naklen yayınlanacak.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
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