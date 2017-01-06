Fenerbahçe'de Aatif restleşmesi!

Devre arası transfer döneminde Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfeden Fenerbahçe, oyuncu ve Trabzonspor'la büyük ölçüde anlaşmasına karşın takasta kullanmayı düşündüğü Aatif Chahechouhe'nun inadına takıldı. 30 yaşındaki futbolcuya "Transfere ilişkin her konuda anlaştık, artık senin de Trabzonspor'a gitmen gerekiyor" diyen sarı lacivertliler, Aatif'tan beklemedikleri bir yanıt aldı.



"Gitmeyeceğim!"



Faslı futbolcu Trabzonspor'a gitmek istemediğini söylerken, Fenerbahçeli yöneticiler ise "Eğer gitmezsen kadro dışı kalır ve A2 takımla çalışırsın" karşılığını verdi. Aatıf'ın bu reste yanıtı ise yine restle oldu. Tecrübeli isim "O zaman A2 takımla çalışırım ancak Trabzon'a hiçbir şekilde gitmem" dedi.



Bu gelişmelerin ardından Aatif Chahechouhe'nun Antalya kampının kadrosuna alınmadığı iddia edildi.

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