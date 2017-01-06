Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

Fenerbahçe, devre arası kampı için geldiği Antalya'da ilk çalışmasını yaptı.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'ne bugün gelen sarı-lacivertli ekip, ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. Konakladığı otelin sahasında teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman, pas çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

Advocaat'tan uyarılar

Teknik direktör Advocaat, çift kale maç sırasında oyuncularını yüksek sesle uyardı.

Futbolcularını sık sık ikaz eden tecrübeli teknik adam, onlardan saha içinde birbirleriyle diyalog halinde olmalarını istedi.

Van Persie ve Volkan Şen ayrı çalıştı

Fenerbahçeli futbolcular Robin van Persie ve Volkan Şen takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla ısınan iki futbolcuya daha sonra özel program uygulandı.

Van Persie, saha kenarında tedbir amaçlı özel bir programa tabi tutulurken, Volkan Şen ise sol ayağındaki sakatlık nedeniyle koşu yaptı.

Sezon başı çapraz bağı kopan sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Uygar Mert Zeybek de takımdan ayrı koşuyla idmanı tamamladı.

Karavaev ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.

Shakhtar Donetsk'ten sezon sonuna kadar kiralanan Karavaev, antrenmanda istekli görüntüsüyle dikkati çekti.

Fernandao ve Sow yok

Fenerbahçe'de izinli Jose Fernandao ile milli takıma giden Moussa Sow, antrenmanda yer almadı.

Teknik direktörü Advocaat tarafından izinli olan Fernandao'nun yarın takıma katılacağı belirtildi. Senegal Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'na katılacak Sow ise kamp boyunca takımda olamayacak.

Öte yandan kadro dışı kalan Gregory van der Wiel, Emmanuel Emenike'nin yanı sıra Aatif Chahechouhe, Antalya'ya getirilmedi.

Denizlispor'la hazırlık maçı yapılacak

Fenerbahçe, 8 Ocak Pazar günü TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'la hazırlık maçı yapacak.

Hollanda takımı Go Ahead Eagles'le yapılacak maçın iptal olmasının ardından, sarı-lacivertliler, Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda saat 19.00'da Denizlispor ile karşılaşacak.