Fenerbahçe'nin rakibi Denizlispor

İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya'ya uçan Fenerbahçe, yeni yıldaki ilk maçını da bu kentte yapacak.

Fenerbahçe ile TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 8 Mart Pazar günü Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.

Daha önce aynı gün ve aynı statta oynanması planlanan Fenerbahçe-Go Ahead Eagles maçının iptal edilmesine üzerine Fenerbahçe aynı saatte Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, FB TV ekranlarından da canlı yayınlanacak.