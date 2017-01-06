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Fenerbahçe'nin rakibi Denizlispor

Tarih06 Ocak 2017 , 17:30

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Fenerbahçe'nin rakibi Denizlispor

İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya'ya uçan Fenerbahçe, yeni yıldaki ilk maçını da bu kentte yapacak.

Fenerbahçe ile TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 8 Mart Pazar günü Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.

Daha önce aynı gün ve aynı statta oynanması planlanan Fenerbahçe-Go Ahead Eagles maçının iptal edilmesine üzerine Fenerbahçe aynı saatte Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, FB TV ekranlarından da canlı yayınlanacak.

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