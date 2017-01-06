Fortuna Sittard'ın sahibi bir Türk!

Fortuna Sittard futbol kulübü artık Galatasaraylı eski yönetici Özgür Işıtan Gün'ün... Hollanda’da büyük yankı uyandıran başarılı iş adamı, güzel bir projeye başladıklarını belirtiyor. Işıtan Gün, AMK yazarı Alper Mert’e önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya futbolunun ekol ülkeleri arasında yer alan Hollanda son günlerde yeni bir futbol projesini konuşuyor. Teknik direktör olarak dünyaca ünlü yıldız futbolcu Sunday Oliseh'i takımın başına getiren ve Galatasaray'dan Emrah Başsan transferini gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çeken Fortuna Sittard kulübünün ülkemiz adına ilgi çeken bir başka detayı ise kulübün sahibi Türk iş adamı Özgür Işıtan Gün oluşu. Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde profesyonel yönetici Gün, Fortuna Sittard kulübünün yüzde 85 oranında hissesini satın alarak kulübün yeni sahibi olunca bu durum Hollanda'da da büyük ilgi ile karşılandı.

BU DA BİR VATAN HİZMETİ

1968 yılında kurulan Fortuna Sittard kulübünü bir proje olarak adlandıran Işıtan Gün, AMK gazetesine verdiği özel röportajda hedeflerini ve beklentilerini açıkladı. Yaptıkları yatırımın Türkiye adına farklı bir temsil özelliği taşıdığını ifade eden Gün, “Amacımız, ülkemizi dünyanın en önemli futbol ülkelerinden biri olan Hollanda'da ve dünya genelinde tanıtmak, Türk spor yöneticiliğinin profilinin ve prestijini yükseltmek” dedi. Emrah Başsan transferine de değinen başarılı işadamı, “Emrah'ı yeniden eski günlerine döndürüp, zirvedeki takımların transfer listesinde yer almasını sağlayarak Türk futbolunun bir değerine sahip çıkacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE İLE FARK KAVGA YOK

Başarılı bir Türk yatırımcı olarak neden Türkiye'de bir kulübe yatırım yapmadığı konusunda çok fazla sayıda soru gelmiş Işıtan Gün'e, cevabı ise çok net: “Hollanda futbolu her yıl 60 milyon Euro net oyuncu kârı elde ediyor. Şu anda bir jenerasyon değişimi yaşandığı için A milli takım duraklama döneminde ama aşağıdan inanılmaz bir kuşak daha geliyor. Yani burası futbolun yönetilebildiği bir ülke. Neden Türkiye'de bu işe kalkışmayı tercih etmedim? Hollanda'da maç bittikten sonra rakip oyuncular, bizimkiler, hakemler ve rakip kulübün yöneticileri bir araya gelip bir şeyler içip sohbet ediyoruz. Başka bir şey söylememe gerek yok herhalde.”

TARAFTAR YÜZDE 5 ORTAK

Işıtan Gün son olarak ülkemizde sıkça karşımıza çıkan, “Taraftarlar yönetim ve camia içinde neden hak ettikleri yetkiyi alamıyorlar?” sorusuna yanıt olacak ilginç bir detayı ifade ederek şunları söyledi:

“Fortuna Sittard kulübünün yüzde 5 hissesine sahip bir resmi taraftar derneği var. Bu oluşumun yönetimde bir söz hakkı yok ama sadece kulübün adının, renklerinin, logosunun değişmesi konularında veto hakları var. Bazılarının uluslararası şirketlerde idareci pozisyonunda kanaat önderleri var. Bugüne dek bizden herhangi bir talepleri olmadı, deplasman organizasyonlarını kendileri yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl kulüp maddi açıdan zor duruma girince kendi aralarında bir haftada rakamı söylemeyeyim ama çok ciddi bir para toplayıp kulübe vermişlerdi.”