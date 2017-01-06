Galatasaray PAOK ile anlaştı!

Galatasaray, transfer gündeminde yer alan Garry Rodrigues için PAOK'la anlaşmaya vardı.

Özgür Sancar - Ajansspor

Yunanistan'ın en meşhur gazetesi Gazzetta'nın yazarı Jonny Georgopoulos, iki kulübün anlaştığını, bu transferin sarı kırmızılılar tarafından bugün yarın açıklanabileceğini söyledi.

Ajansspor'a açıklama yapan Georgopoulos, ''Galatasaray, PAOK'la sözlü anlaşmaya vardı. Galatasaray teklifini 3.6 milyona yükseltti. Şu anda ödeme planı ve bonuslar konusundaki detayları görüşüyorlar. PAOK, Rodrigues'in yerine bir oyuncu almak için sıcak paraya ihtiyaç duyuyor. Galatasaray'ın çok kısa bir süre içerisinde bu transferi resmen açıklamasını bekliyorum. Yunanistan'da herkes Rodrigues'in artık Galatasaray'da olduğunu söylüyor'' dedi.

Garry Rodrigues, Chelsea ve PAOK'un eski futbol direktörü, ünlü futbol adamı Frank Arnesen'in keşfettiği isimlerden bir tanesi. Hollandalı orta saha oyuncusunu PAOK'a getiren isim de Arnesen'di.