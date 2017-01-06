Galatasaray'a kaleci takviyesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına devam etti.

Antalya'da sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde pas çalışmasıyla taktik idmanların yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski takımdan ayrı sahada çalışırken, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sol el serçe parmağında kırık bulunan kaleci Fernando Muslera, eli bandajlı olmasına rağmen idmanda yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, antrenmanda fiziksel ve ayakla yapılan çalışmalarda yer alırken, topa elle müdahale etmedi.

Galatasaray, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

- İstanbul'dan kaleci takviyesi

Galatasaray'da üç kalecinin de sakatlanması teknik ekibi zor durumda bırakırken, İstanbul'dan 19 yaşındaki kaleci Ahmet Gül kampa getirildi.

Cenk Gönen'in menisküs ameliyatı geçirmesi, Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağının kırılması moralleri bozarken dün akşam basına kapalı yapılan idmanda Eray İşcan da arka adalesinden sakatlandı. Teknik ekip, bunun üzerine 19 yaş altı takımının kalesini koruyan 1997 doğumlu Ahmet'i Belek'teki kampa çağırdı.

Böylece 17 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'in bulunduğu devre arası kamp kadrosuna Ahmet Gül de dahil oldu.