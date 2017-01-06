Galatasaray'a Kolombiyalı forvet!

AJANSSPOR- Forvet arayışı içerisinde olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip Kolombiya'da Deportivo Cali forması giyen Harold Preciado ile ilgileniyor. Galatasaray'ın haricinde Malaga ve Pescara'nın da bu transfer için devrede oldukları belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberde ise forvet hattına Hernan Barcos'u düşünen Santos, B planı olarak Preciado'yu düşünüyor. Kolombiya ekibi 6 milyon Dolar getirildiği takdirde 22 yaşındaki golcüyü satabilir.

Bu sezın 45 maçta görev alan Preciado 28 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.