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Galatasaray'a sürpriz stoper önerisi!
06 Ocak 2017 , 09:36
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Vitor Hugo ismi üzerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi...
Nigel De Jong'un menajeri Rodger Linse, Galatasaray'ın stoper transferi için 5 milyon Euro'luk bir bütçesi olması durumunda kendilerine Marsilya'dan Karim Rekik'i getirebileceğini iletti. 22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun düzenli forma giyemediği için Marsilya'dan ayrılmak istediğini Fransız ekibini aldığı rakama Rekik'i satmaya ikna edebileceğini iletti.
Jan Olde Riekerink'in de Rekik ismine sıcak baktığı yönetimin ise bu ismi öncelikle kiralama yoluna gidebileceklerini Linse'ye ilettikleri öğrenildi. (Fotospor)
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