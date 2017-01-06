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Galatasaray'da ayrılık!
06 Ocak 2017 , 13:01
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Ocak ayındaki transfer döneminde bir yandan çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan takımdan ayrılacak isimleri belirliyor.
Sarı-Kırmızılı ekipte kadroda düşünülmeyen Lucas Ontivero ile de yollar ayrıldı. Futbolcunun menajeri Arandilla, kendisine ait sosyal medya hesabından bu gelişmeyi doğruladı.
Arandilla yaptığı açıklamada sözleşmenin feshedildiğini belirterek, "Lucas ile her zaman Galatasaray'a minnettarız. Umarım yeniden bir araya gelinir." diye konuştu.
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