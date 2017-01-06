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Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor

Tarih06 Ocak 2017 , 18:06

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Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor

Galatasaray,  Jem Paul Karacan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

"Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir."

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