Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor

Galatasaray, Jem Paul Karacan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

"Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir."