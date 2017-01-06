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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı ertelendi

Tarih06 Ocak 2017 , 22:30

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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı ertelendi

Galatasaray Kulübünün yarın yapılması gereken olağanüstü divan kurulu toplantısı ertelendi.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Divan Kurulu’nun 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hava muhalefetinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

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