- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı ertelendi
06 Ocak 2017 , 22:30
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
Galatasaray Kulübünün yarın yapılması gereken olağanüstü divan kurulu toplantısı ertelendi.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Divan Kurulu’nun 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hava muhalefetinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar