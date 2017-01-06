Galatasaray'da Hugo pazarlığı!

Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için Brezilya kulübüyle temaslarını sürdürüyor.



Palmeiras'ın 25 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ın teklifini 6 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi.

Lig TV