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Galatasaray'da Hugo pazarlığı!
06 Ocak 2017 , 16:28
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için Brezilya kulübüyle temaslarını sürdürüyor.
Palmeiras'ın 25 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ın teklifini 6 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi.
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