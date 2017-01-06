Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Galatasaray'da Hugo pazarlığı!

Tarih06 Ocak 2017 , 16:28

Yorum
Galatasaray'da Hugo pazarlığı!

Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için Brezilya kulübüyle temaslarını sürdürüyor. 

Palmeiras'ın 25 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ın teklifini 6 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi. 

Lig TV

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih