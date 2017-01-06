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Galatasaray'da o isimle yollar ayrıldı!

Tarih06 Ocak 2017 , 17:36

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Galatasaray'da o isimle yollar ayrıldı!

Galatasaray, Lucas Ontivero'nun sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiği Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero'ya 550 bin avro tazminat ödeyecek.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925.000 Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir."

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