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Galatasaray'da o isimle yollar ayrıldı!
06 Ocak 2017 , 17:36
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray, Lucas Ontivero'nun sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiği Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero'ya 550 bin avro tazminat ödeyecek.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925.000 Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir."
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