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Galatasaray'da oyuncularla yollar ayrılıyor ama...
06 Ocak 2017 , 20:18
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesini feshettiği 4 futbolcu için ise toplam 2 milyon 15 bin euro ödeyecek.
Kolbeinn Sigthorsson - 400 bin
Hamit Altıntop - 825 bin
Lucas Ontivero - 550 bin
Jem Paul Karacan - 240 bin
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