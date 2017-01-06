Galatasaray'da oyuncularla yollar ayrılıyor ama...

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesini feshettiği 4 futbolcu için ise toplam 2 milyon 15 bin euro ödeyecek.

Kolbeinn Sigthorsson - 400 bin

Hamit Altıntop - 825 bin

Lucas Ontivero - 550 bin

Jem Paul Karacan - 240 bin