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Galatasaray'da oyuncularla yollar ayrılıyor ama...

Tarih06 Ocak 2017 , 20:18

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Galatasaray'da oyuncularla yollar ayrılıyor ama...

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesini feshettiği 4 futbolcu için ise toplam 2 milyon 15 bin euro ödeyecek.

Kolbeinn Sigthorsson - 400 bin 

Hamit Altıntop - 825 bin

Lucas Ontivero - 550 bin 

Jem Paul Karacan - 240 bin

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