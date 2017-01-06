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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
06 Ocak 2017 , 17:59
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- Spor Toto Süper Lig
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Galatasaray, Eray İşçan'ın sakatlığıyla ilgili resmi siteden açıklama yayınladı.
"Takımımızın Sueno Hotels Delux Belek'te 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için yaptığı hazırlıklar kapsamında dün akşam antrenmanında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Eray İşcan'ın sağlık durumu hakkındaki açıklama şu şekilde:
Oyuncumuzun sponsor hastanemiz Medical Park'ın Antalya'daki merkezinde yapılan tetkiklerinde üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir.
Eray İşcan'ın tedavisine oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde başlanmıştır."
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