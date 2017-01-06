Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Eray İşçan'ın sakatlığıyla ilgili resmi siteden açıklama yayınladı.

"Takımımızın Sueno Hotels Delux Belek'te 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için yaptığı hazırlıklar kapsamında dün akşam antrenmanında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Eray İşcan'ın sağlık durumu hakkındaki açıklama şu şekilde:

Oyuncumuzun sponsor hastanemiz Medical Park'ın Antalya'daki merkezinde yapılan tetkiklerinde üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir.

Eray İşcan'ın tedavisine oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde başlanmıştır."