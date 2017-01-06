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Garry Rodrigues yerine Stoch!
06 Ocak 2017 , 10:11
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Yunan ekibi, Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorlanan Slovak futbolcuyla ilgileniyor
Kanarya’da bekleneni veremeyen Miroslav Stoch’a, Yunanistan’ın PAOK takımı talip oldu. PAOK’un, Garry Rodrigues’in takımdan ayrılması halinde, yerini Miroslav Stoch veya Partizan’dan Leonardo ile doldurmayı planladığı ifade edildi.
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