Gizemli bir görüşme!

Arap gazetesi Gulf News, Robin van Persie ve eşinin Al Ahli başkanı ve yöneticileriyle Dubai’de içeriği belirsiz bir görüşme yaptığını öne sürdü.

Fenerbahçe'de Robin van Persie için sürpriz transfer iddiası Arap Yarımadası'ndan geldi. BAE'den (Birleşik Arap Emirlikleri) yayın yapan Gulf News gazetesi, devre arası tatilini Dubai'de geçiren Hollandalı golcünün, Al Ahli takımının Başkanı Abdulla Saeed Al Naboodah ve yöneticilerle ünlü Burj El Arab'da bir araya geldiğini, görüşmeye Faslı eşi Bouchra'nın RvP'nin de katıldığını öne sürdü.

İKİ YILDIZIN YERİNE RVP

Bu gizemli görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, transfere yönelik şu önemli detay dikkat çekti; takımın önemli isimlerinden Lima'nın kontratının sezon sonu bitmesi ve golcü Gyan'ın da kiralıktan Çin'e geri dönecek olmasıyla, bu buluşma transfer görüşmesi olarak yorumlandı.



Kaynak : Fotomaç