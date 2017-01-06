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Göksel Gümüşdağ'dan Samuel Eto'o açıklaması

Tarih06 Ocak 2017 , 22:08

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Göksel Gümüşdağ'dan Samuel Eto'o açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, transferin gözde ismi Samuel Eto'o için girişimlere başladı.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Samuel Eto'o'ya talibiz. Antalya'ya resmi teklifimizi yaptık. Her an cevap bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

(Bip Spor)

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