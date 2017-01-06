- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Göksel Gümüşdağ'dan Samuel Eto'o açıklaması
06 Ocak 2017 , 22:08
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, transferin gözde ismi Samuel Eto'o için girişimlere başladı.
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Samuel Eto'o'ya talibiz. Antalya'ya resmi teklifimizi yaptık. Her an cevap bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
(Bip Spor)
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar