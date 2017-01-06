''Halk istiyorsa, Terim darılmasın''

AJANSSPOR/ÖZEL

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav’ın canlı yayında sorularını yanıtladı. Gündemdeki konuları değerlendiren Vural, kariyeri hakkında da özel açıklamalar yaptı.

“Bu meslekte 30 sene çalışmış antrenör yok. Bir yerlere layık görülmediysek bu benim sorunum değil. Yakın zamanda TFF 1. Lig’den ve Süper Lig’den takımlarla görüştük olmadı. Hayırlısı olsun, saygı duyuyorum” diye konuştu.

"Antrenörleri kimse korumuyor"

Türkiye’de antrenörlerin dayanışma içinde olmadığını belirten Vural, ”Antrenörler Derneği’nin başında İsmail Dilber var. Türkiye’de antrenörleri kimse korumuyor. Biz, antrenörlüğün meslek olduğunu bir türlü kabul ettiremedik. Şu ana kadar hangi antrenör koruma altına alınmış?” dedi.

En son suçlanması gereken kişilerin antrenörler olduğunu savunan Vural, ”Yerli antrenörlere güvenilmeli. Bu ülke Şenol Güneş'i bile daha benimseyemedi. Türk antrenörlerine hakaret ediliyor. Bu antrenörler neden seslerini çıkarmıyorlar? Bu konuda çok üzülüyorum.” yorumunu yaptı.

"TFF’ye başkan olabilecek 10-15 kişi var"

Türkiye’de futbolun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve TFF Başkanı olabilecek en az 10-15 isim olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, ”Rıdvan Dilmen kardeşim adaylığını açıkladı. Çok mutlu oldum. Futbolun içinden gelmiş insanların TFF’de olması gerekiyor. “ ifadesini kullandı.



“Bir göreve talip olduğunda alay konusu oluyorsun. Bekle, onlar seni alsın diyorlar. Göreve talip olmak yürek ister.” diyen Vural, Süper Lig’de Başakşehir’in şampiyonluk yolundaki favorisi olduğunu açıkladı.

"Trabzonspor’un bana heykel borcu var"

Öte yandan Milli Takım’da görev alıp almayacağı sorusuna ise Yılmaz Vural, ”Terim’in yerinde gözümüz yok. Halk beni orada görmek istiyorsa Terim bana gönül koymasın.” dedi. Adana’yı çok sevdiğini ve orada futbolun daha da ilerleyeceğini inandığını kaydeden futbol adamı, “Trabzonspor’un bana 2 tane heykel borcu var. Neden ayrıldığımı bile inanın bilmiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.