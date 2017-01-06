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Karabükspor sağ bek transferini bekliyor..
06 Ocak 2017 , 15:11
Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, transfer çalışmalarına ilişkin, "Sağ bek transferi, görüştüğümüz oyuncunun kulübüyle ilgili sıkıntı aşılırsa gerçekleşecek." dedi.
Gül, AA muhabirine yaptığı açıklama, teknik direktör Igor Tudor'un önderliğinde hem kamp hem de transfer çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.
Yeni transferleri Yevhen Seleznyov ve Oleksandr Rybka'nın Antalya'daki kampa katıldığını belirten Gül, şunları kaydetti:
"Takıma uyum sağlamaya çalışıyorlar. Her ikisi de tecrübeli oyuncular. Bu uyumu kısa sürede sağlayarak başarılı olacaklar. Yönetim ve diğer oyuncu arkadaşları kendilerine her türlü desteği veriyor. Tudor'un görüşleri doğrultusunda bir oyuncuyla görüşüyoruz. Sağ bek transferi, görüştüğümüz oyuncunun kulübüyle ilgili sıkıntı aşılırsa gerçekleşecek. Bunun dışında kamp çalışmasına göre yine transfer çalışmalarını yön vereceğiz."
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