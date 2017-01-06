Lukas Podolski giderse o geliyor!

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Kadrosunda yer alan forma şansı bulamayan oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızıların forvet arayışları da sürüyor.

Hürriyet gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük'ün verdiği bilgiye göre Alman yıldız Lukas Podolski, Çin'e giderse Galatasaray'ın forvet için 1 numaralı adayı Norkopping'de oynayan Sebastian Andersson olacak. Andersson geçen yıl 14 gol 3 asist ile oynadı.