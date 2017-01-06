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Martin Caceres Trabzonspor'da!
06 Ocak 2017 , 14:27
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AJANSSPOR - İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu, Trabzonspor Martin Caceres transferi gerçekleşti.
Trabzonspor, Emmanuel Mas ve sağ bek oyuncusu Joao Pereira'nın ardından Uruguaylı stoper Caceres ile de anlaştı. Yıldız isim pazar günü İstanbul'da olacak. Bordo-Mavili yönetimle daha önce bir defa görüşen Caceres, son kararını Türkiye'de verecek.
-Milli Takımın vazgeçilmezi
Bonservisi şu anda elinde bulunan deneyimli stoper, 2015-2016 sezonunda Juventus formasını 8 maçta terletti. 29 yaşındaki savunmacı bu sezon, sadece Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
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