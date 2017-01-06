Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Martin Caceres Trabzonspor'da!

Tarih06 Ocak 2017 , 14:27

Yorum
Martin Caceres Trabzonspor'da!

AJANSSPOR - İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu, Trabzonspor Martin Caceres transferi gerçekleşti.

Trabzonspor, Emmanuel Mas ve sağ bek oyuncusu Joao Pereira'nın ardından Uruguaylı stoper Caceres ile de anlaştı. Yıldız isim pazar günü İstanbul'da olacak.  Bordo-Mavili yönetimle daha önce bir defa görüşen Caceres, son kararını Türkiye'de verecek. 

-Milli Takımın vazgeçilmezi

Bonservisi şu anda elinde bulunan deneyimli stoper, 2015-2016 sezonunda Juventus formasını 8 maçta terletti. 29 yaşındaki savunmacı bu sezon, sadece Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me