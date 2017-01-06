Mitrovic en çok bonservis verilen oyunculardan..

Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic, Fikret Orman başkanlığında en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular arasında yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic için 4.2 Milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Mitrovic bu rakamla, Fikret Orman döneminde Demba Ba ve Gökhan Töre'nin ardından en çok bonservis verilen üçüncü oyuncu oldu.

Demba Ba: 6m€

Gökhan Töre: 4.5m€

Mitrovic:4.2m€