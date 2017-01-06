Orman'dan flaş Eto'o açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o'nun transferiyle ilgili olarak, "Kısmetse olur, acayip ısrarcı değiliz. Antalyaspor bizim değer verdiğimiz camia, çok iyi ilişkilerimiz olan bir camia." dedi.

Fikret Orman, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret eti.

Ziyarette konuşan Orman, Antalya'da güzel bir kamp geçirdiklerini, bu süreci sakatsız ve kazasız bitirip İstanbul'a pozitif bir şekilde dönmek istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine dikkati çeken Orman, "Türkiye büyük bir ülke, aşacağız. Moralsiz bir toplum yaratılmaya çalışılıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Eto'o'nun transferiyle ilgili son durum nedir?" şeklindeki sorusu üzerine Orman, "Kısmetse olur. Acayip ısrarcı değiliz. Antalyaspor bizim değer verdiğimiz bir camia. Çok iyi ilişkilerimiz olan bir camia. Beşiktaş'ın şu anki kadro yapısı, ligi ve Avrupa'yı götürebilecek zenginlikte. Hiçbir oyuncu gitmedi. Sakatlar geri geldi. İki yeni oyuncu da kadroya girdi. Mart başı gibi de Caner geldiği zaman daha iyi olacak. Caner bu ay koşulara önümüzdeki ay da takımla antrenmanlara başlar." diye görüş belirtti.

Vali Karaloğlu ise Beşiktaş'ın Türkiye'nin güzide kulüplerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Orman ve yönetimi ile kulübün başarılı bir dönemden geçtiğine işaret eden Karaloğlu, "Geçen yıl şampiyon oldular, bu yıl da gayet iyi gidiyorlar. Antalya kış dönemi kampı için takımlarımızın tercih ettiği yerlerden bir tanesi. Turizm konusunda sıkıntı çektiğimiz bir dönemde Beşiktaş ve diğer kulüplerin Antalya'yı tercih etmeleri ve kamp yapmaları önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Orman, Karaloğlu'na ziyaret anısına "07" ve "53" numaralı iki Beşiktaş forması hediye etti.