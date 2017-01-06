Orman'dan Kerim'e teklif!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın Antalya’da yaptığı kampa önceki gün dahil olurken hemen kolları sıvayıp çalışmalara da başladı. Kartal’ın 1 numarasının ilk icraatlarından biri, ara transferde ismi takas dedikodularında geçen Kerim Frei ile görüşme yapmak oldu.

Fikret Orman, 23 yaşındaki oyuncuyla gerçekleştirdiği toplantıda “Senin ya da bu takımdaki herhangi bir oyuncu hakkında istemeyeceğiniz kararlar asla almayız. Ancak her birinizin de oynamasını en az sizler kadar bizler de istiyoruz. Antalya ve Trabzonspor seni kadrolarında görmek istiyor” dedi.

KERİM SÜRE İSTEDİ

Kerim ise buna karşılık olarak “Sürekli olarak forma giymeyi elbette ki ben de çok istiyorum. Transfer teklifleri almak güzel ama ben şu an Antalya ya da Trabzonspor’a gitmek istemiyorum” yanıtını verdi.

Başkan ise bunun üzerine “Açıkça söylemek gerekirse biz de seni kaybetmek istemeyiz. Ancak düzenli olarak forma giyip kendini geliştirmen önemli. Bizim önemli oyuncularımızdansın. Mukavelen 2018’de bitiyor. Şimdi bu kontratı uzatalım ve 6 aylığına oynayabileceğin bir takıma seni kiralayalım. Böylece hem kendini geliştirme şansı bulursun hem de Beşiktaş seni, sen de Beşiktaş’ı kaybetmemiş olursun” teklifini sundu. KERİM ise bu teklifi düşünmek için Orman’dan süre istedi.



Kaynak : Vatan