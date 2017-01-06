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Pardo, Trabzonspor'a mı?
06 Ocak 2017 , 09:39
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor, devre arasında kanatlara oyuncu alacak. Gündeme gelen son isim ise Felipe Pardo oldu.
Yunanistan'dan Ekirikas, Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu istediğini yazdı.
Trabzonspor'un Olympiakos'a Felipe Pardo için sezon sonunda satın alma bedeliyle kiralama teklifinde bulunduğu iddia edldi. (Fotospor)
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