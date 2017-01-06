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Pardo, Trabzonspor'a mı?

Tarih06 Ocak 2017 , 09:39

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Pardo, Trabzonspor'a mı?

Trabzonspor, devre arasında kanatlara oyuncu alacak. Gündeme gelen son isim ise Felipe Pardo oldu.

Yunanistan'dan Ekirikas, Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu istediğini yazdı.

Trabzonspor'un Olympiakos'a Felipe Pardo için sezon sonunda satın alma bedeliyle kiralama teklifinde bulunduğu iddia edldi. (Fotospor)

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