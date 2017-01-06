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Poldi'den iddialara cevap!
06 Ocak 2017 , 16:37
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AJANSSPOR - Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, hakkında çıkan iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Podolski, "Hürriyet'te kendi sözlerimi okuyorum. Bunlar tamamen yanlış. Bu cümleleri kullanmadım. Bu yalanlara inanmayın" dedi.
Öte yandan Hürriyet gazetesinden de Podolski'ye, "Sevgili Podolski, Hürriyet'i takip ettiğin için teşekkürler. O hikayede, biz sadece başka bir gazetenin yazarının iddiasını bildirdik. Görüşürüz" şeklinde bir cevap verdi.
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